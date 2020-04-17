В Киеве с 18 апреля ограничат доступ к городским кладбищам

С субботы, 18 апреля, в Киеве будет ограничен доступ к городским кладбищам в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.



По его словам, исключение составляют захоронения.



«В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных во время карантина», — сказал Кличко.



Кроме этого, полиция и муниципальная охрана совместно будут патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха.