Три человека выздоровели от коронавируса в Луганской области

В Луганской области три человека выздоровели от коронавирусной болезни. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.



17 апреля из Рубежанской центральной городской больницы выписали первого пациента, местного жителя, после отрицательных тестов на COVID-19.



Также выздоровела женщина из Рубежного и житель неподконтрольной властям территории области.



«Они все время находились под медико-санитарным надзором, им был предоставлен полный курс лечения», — сказано в сообщении.



Председатель ЛОГА Сергей Гайдай поблагодарил медиков и заверил, что ситуация с распространением инфекции контролируется.



Он также призвал жителей области оставаться дома на Пасху: «Можно посмотреть в прямом эфире трансляции богослужений из храмов Луганщины и Украины».

По состоянию на 18 апреля в Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 9 случаев коронавируса.



Группировка «ЛНР» на данный момент подтверждает 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.