Три человека выздоровели от коронавируса в Луганской области

В Луганской области три человека выздоровели от коронавирусной болезни. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.
17 апреля из Рубежанской центральной городской больницы выписали первого пациента, местного жителя, после отрицательных тестов на COVID-19.
Также выздоровела женщина из Рубежного и житель неподконтрольной властям территории области.
«Они все время находились под медико-санитарным надзором, им был предоставлен полный курс лечения», — сказано в сообщении.
Председатель ЛОГА Сергей Гайдай поблагодарил медиков и заверил, что ситуация с распространением инфекции контролируется.
Он также призвал жителей области оставаться дома на Пасху: «Можно посмотреть в прямом эфире трансляции богослужений из храмов Луганщины и Украины».
По состоянию на 18 апреля в Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 9 случаев коронавируса.
Группировка «ЛНР» на данный момент подтверждает 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.