Еще двое украинских военных ранены на Донбассе при обстреле

Двое украинских военных получили осколочные ранения вследствие обстрела со стороны боевиков на Луганском направлении сегодня вечером. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.



Уточняется, что огонь велся из вооружения боевой машины пехоты.



Эвакуационной техникой пострадавших доставили в военно-медицинское учреждения, где им оказали помощь. Состояние здоровья военных — удовлетворительное, отметили в штабе.



«Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются», — подчеркивается в сообщении.



Как сообщалось, сегодня днем украинский военнослужащий получил ранение в районе Крымского Луганской области.