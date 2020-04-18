Боевики стреляли по Крымскому: ранен военный

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — говорится в сообщении.



Раненого военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья — средней тяжести.



Отмечается, что военные открывали ответный огонь по позициям боевиков.