«ЛНР» озвучила штрафы за нарушение санитарных норм

Группировка «ЛНР» озвучила размеры штрафов, введенные за нарушение санитарно-эпидемических правил. Формирование так и не ввело карантин в отдельных районах Луганской области (ОРЛО), несмотря на подтверждение 21 случая коронавируса. С 17 апреля группировка не отчитывалась о ситуации с COVID-19.
Группировка ввела штрафы, размеры которых колеблются от 35 до 7000 гривен:
За заведомое поставление другого лица в опасность заражения инфекцией, уклонение от госпитализации и самовольное оставление больницы жителям ОРЛО грозит уголовная ответственность.
На подконтрольной властям территории штрафы за нарушение условий карантина составляют от 17 тысяч до 34 тысяч грн.
Средняя зарплата в ОРЛО по состоянию на второе полугодие 2019 года составила 10 979 рублей (4 тысячи гривен), средний размер пенсии — 4 966 рублей (1800 гривен).
Официальных данных о ситуации с COVID-19 в отдельных районах Донбасса нет.