«ЛНР» озвучила штрафы за нарушение санитарных норм

Группировка «ЛНР» озвучила размеры штрафов, введенные за нарушение санитарно-эпидемических правил. Формирование так и не ввело карантин в отдельных районах Луганской области (ОРЛО), несмотря на подтверждение 21 случая коронавируса. С 17 апреля группировка не отчитывалась о ситуации с COVID-19.



Группировка ввела штрафы, размеры которых колеблются от 35 до 7000 гривен:

занарушение санитарных правил — предупреждение или штраф в размере 100 — 500 российских рублей (35 — 176 грн);

для должностных лиц— от 500 до 1000 рублей (176 — 350 грн);

для физических лиц—предпринимателей— от 1000 до 3000 рублей (350 — 1050 грн)

или приостановление деятельности насрок до 90 суток;

наюридических лиц — от 10000 до 20000 рублей (3520 — 7050 грн) или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

зауклонение от госпитализации или изоляции — от 1500 до 3000 рублей (530 — 1050 грн), либо административный арест на срок до 15 суток;

засамовольное оставление места изоляции — от 600 до 2000 рублей (210 — 705 грн), либо административный арест на срок до 15 суток;

заотказ в предоставлении или предоставление недостоверной информации — от 1000 до 3000 рублей (350 — 1050 грн), либо административный арест на срок до 15 суток.

За заведомое поставление другого лица в опасность заражения инфекцией, уклонение от госпитализации и самовольное оставление больницы жителям ОРЛО грозит уголовная ответственность.

На подконтрольной властям территории штрафы за нарушение условий карантина составляют от 17 тысяч до 34 тысяч грн.



Средняя зарплата в ОРЛО по состоянию на второе полугодие 2019 года составила 10 979 рублей (4 тысячи гривен), средний размер пенсии — 4 966 рублей (1800 гривен).



Официальных данных о ситуации с COVID-19 в отдельных районах Донбасса нет.