В украинской армии уже 43 заболевших коронавирусом

Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Вооруженных силах Украины за сутки увеличилось на четыре и теперь составляет 43. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из два человека умерли, а четыре — выздоровели.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 289 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 140 человек.

По состоянию на утро в Украине зафиксировано 6592 случаев коронавируса. Из них умерли 174 человека, а 467 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 467 новых случаев заболевания.