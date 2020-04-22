В повестке дня двух заседаний Рады в пятницу указали 11 пунктов

Верховная Рада проведет два внеочередных пленарных заседания в пятницу, 24 апреля, на которых рассмотрит 11 вопросов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.



Он опубликовал повестку дня внеочередных заседаний. Так, парламенту предлагается рассмотреть четыре постановления об отмене голосования за изменения в регламент от депутатов Александра Дубинского, Ольги Василевской-Смаглюк, Тарасом Батенко и Антона Полякова. Еще одно постановление к изменениям в закон «О местном самоуправлении» также было подано Поляковым.



В первом чтении депутаты рассмотрят изменения в Избирательный кодекс, которыми предполагается уменьшение размера денежного залога для кандидатов на выборах в 9 раз, законопроект № 2372 «О безопасности использования ядерной энергии», законопроект № 2656 об изменениях в закон о НАБУ, в котором предусмотрены дополнительные основания для увольнения директора бюро, и законопроект № 2234 об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог.



В повторном первом чтении парламент также будет голосовать за законопроект № 1182-1-д «О внутреннем водном транспорте». Также будет рассмотрен вопрос включения в повестку дня и принятия решения по законопроектам № 2809 об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях в части штрафных баллов и два законопроекта — № 3205, № 3205-1 «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве».



Еще один вопрос повестки дня внеочередного заседания будет касаться принятия решения по сокращению сроков подачи альтернативных законопроектов к документу № 3364 об урегулировании кризиса неплатежей нас рынке электроэнергии и вопроса сертификации оператора системы передачи.



На втором внеочередном заседании Рады определено рассмотрение создания Временной следственной комиссии по вопросам расследования опубликованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям в доходной части государственного бюджета.