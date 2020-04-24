Литва выделила 100 тысяч евро для борьбы с пандемией Украине, Молдове, Грузии и Армении

Для борьбы с пандемией коронавируса правительство Литвы выделило гуманитарную помощь в сумме 100 тысяч евро четырем странам Восточного партнерства - Армении, Грузии, Молдове и Украине. Об этом сообщает МИД Литвы.



«Солидарность важна как никогда в сложные времена. Литва постоянно демонстрирует приверженность к своим восточным партнерам: Литовское правительство планирует выделить 100 тыс. евро на приобретение медицинских товаров для оказания помощи Армении, Грузии, Молдове и Украине в борьбе с COVID-19», - говорится в сообщении.



Ранее Еврокомиссия приняла решение о предоставлении финансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти соседним государствам, что позволит им ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса.



Украина на основе предварительной оценки финансовых потребностей должна получить 1,2 млрд евро.