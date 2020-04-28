В Минэкономики рассказали, кто будет контролировать карантинные требования на рынках

Для мониторинга соблюдения карантинных требований на агропродовольственных рынках будут постоянно присутствовать инспекторы Госпотребслужбы. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Кабмина.



«Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил. Принятие этих требований позволит до конца недели возобновить работу около 280 рынков по всей Украине», - сказал он.



В частности, речь идет о таких противоэпидемические требования, как: измерение температуры, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество одновременного пребывания людей постоянная доступность дезинфекционных средств и др.



Решение правительства, которое урегулирует работу агропродовольственных рынков в условиях карантина, планируется принять уже в среду. В то же время рассматривается вопрос о продаже фермерской продукции в магазинах.



Кроме того, министр сообщил, что готовятся изменения в законодательство для упрощения доступа фермерской продукции на полки магазинов.