«ДНР» заявила о 5 новых случаях коронавируса

Группировка «ДНР» сообщила о 5 новых случаях заболевания COVID-19. Таким образом число инфицированных возросло до 147 человек. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» формирования.



По информации «ведомства», на оккупированной территории Донетчины лечатся от коронавирусной болезни 125 человек, выписаны — 18, летальных случаев — 4.

Накануне заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу.



У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.