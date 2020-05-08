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Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 тысяч

08 мая 2020, 09:08

Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 тысяч

По состоянию на утро 8 мая в Украине выявлено 14195 случаев коронавируса. Из них 2706 пациентов выздоровели, а 361 умер. За сутки зафиксировано 504 случая болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. 

Также глава ведомства отметил, что за минувшие сутки выздоровели 310 пациентов, что является рекордом за все время пандемии. При этом 21 человек умер, большинство их них имели сопутствующие заболевания.

Ситуация в регионах:

Отметим, что в Донецкой области уже выявлено 93 случая заболевания коронавирусом. Однако два положительных результата на COVID-19 были получены после того, как статистика МОЗ за сутки была сформирована.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

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