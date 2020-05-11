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Зеленский прокомментировал задержку выплат надбавок медикам

11 мая 2020, 16:40

Зеленский прокомментировал задержку выплат надбавок медикам

Президент Владимир Зеленский сделал замечание главе правительства Денису Шмыгалю относительно задержки мартовских надбавок медикам, которые работают с больными коронавирусом, передает пресс-служба ОП.

Премьер-министр объяснил, что деньги перечислили в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, их до сих пор не смогли выплатить. Он добавил, что на этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы медики получили заработанные средства.

«Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старым правилам в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Шмыгаль добавил, что апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а поэтому проблем с этим быть не должно.

Ранее, 7 мая, Верховная Рада приняла закон, которым повышается соцзащита медиков и изменяется алгоритм ПЦР-тестирования.

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