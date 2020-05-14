В ВСУ за сутки выявили 8 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 8 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.



Среди новых пациентов, двое — госпитализированы в НВМКЦ «ГВКГ» и ВМКЦ Центрального региона. Еще шестеро лечатся дома под наблюдением медицинской службы: в Черновицкой области — 1 военнослужащий, в Хмельницкой области — 1 работник ВСУ, в Винницкой области — 1 работник ВСУ, в Харьковской области — 1 военнослужащий, в Киевской области — 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ.



«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение» — говорится в сообщении.



По состоянию на утро 14 мая коронавирусом в ВСУ болеет 48 человек, еще 61 человек выздоровел и двое скончались.



В Украине по состоянию на утро четверга подтверждено 16 847 случаев заболевания COVID-19: 456 человек умерли, 4 143 выздоровели.