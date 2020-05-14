«ДНР» закончит учебный год 29 мая без выпускных экзаменов

На подконтрольной группировке «ДНР» территории учебный год закончится 29 мая. Об этом заявил так называемый «министр образования» Михаил Кушаков.



По его словам, выпускные экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ и выпускников учреждений среднего профессионального образования проводиться не будут. Оценки в аттестаты об основном общем и среднем общем образовании будут выставлены по результатам итогового (годового) оценивания.



Ранее сообщалось, что с 19 марта все образовательные учреждения на подконтрольной группировке «ДНР» территории перешли на дистанционный режим обучения в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.