В Донецкой области выявлены еще 4 заболевших коронавирусом

В Донецкой области за минувшие сутки выявлены четыре новых случая заболеваемости Covid-19. Два из них — в Мариуполе, по одному — в Черкасской ОТГ и Константиновке. Об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.



Глава ОВГА уточнил, что в Мариуполе вирус обнаружили у 70-летнего пенсионера и 43-летней работницы медучреждения. Оба — из контактного круга лиц, инфицированных ранее.



В Черкасской ОТГ наличие вируса подтверждено у 53-летней женщины, которая вернулась из России. В Константиновке — у 82-летней пенсионерки из контактного круга ранее инфицированных лиц.



Всего с начала объявления карантина в области подтверждено 121 случай заболеваемости коронавирусом. Три из них завершились летальным исходом, 37 пациентов выздоровели, 81 продолжают лечение.