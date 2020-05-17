Внучка Муссолини ошибочно была под санкциями: она никогда не бывала в ОРДЛО

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини — Алессандра Муссолини заявила, что официально 15 ноября 2019 сообщила консульство Италии в Киеве о том, что никогда не бывала в Украине и, соответственно, не участвовала в любом политическом или общественном событии в нашей стране, передает «Радио Свобода».



Также, согласно сообщению журналиста Романа Цимбалюка в Facebook, два года назад Муссолини ошибочно внесли в список санкций вместо некого А. Музолино, который и был на самом деле наблюдателем за «выборами» на подконтрольной «ЛНР» и «ДНР» территории и которого уже нет в живых. Журналист отметил, что информацию ему разъяснили в посольстве Украины в Риме.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым снимаются персональные санкции против ряда людей и компаний. Этим же указом Зеленский продлил санкции против российских социальных сетей.