Зеленский продолжил блокировку «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети и интернет-сервисы. Об этом говорится в указе главы государства.



В частности, речь идет о «Яндексе», «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассниках».



13 мая Совет национальной безопасности и обороны передал в Офис президента проект указа о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.

Санкции в отношении ряда российских юридических и физических лиц действуют в Украине с мая 2017 года. На тот момент президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».



Ограничения распространялись на 1 228 людей и 468 компаний, в том числе на «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.Ru Group, «Яндекс», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», «Звезда», ТНТ, и компаний-разработчиков антивирусных программ «Лаборатория Касперского» и DrWeb.