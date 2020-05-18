В Минреинтеграции подсчитали расходы России на Донбасс

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий подсчитали, что ежегодно Россия тратит на содержание оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей около 5 млрд долларов. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



«По нашей информации, это цифры, понятно, приблизительные — до 3 млрд долларов уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около 7 млрд долларов — на войну. То есть около 5 млрд в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание оккупированной территории украинского Донбасса. Это без Крыма», — сказал он.



По словам Резникова, из последних запросов оккупационных администраций — выделение средств на модернизацию телевышек, чтобы и дальше глушить сигнал украинских телеканалов и радио на неподконтрольных украинской власти территориях.



По мнению вице-премьера, пандемия коронавируса может привести к существенному сокращению «субсидирования» Донбасса.



«Россия — это империя. Для чего империям колонии? Либо выкачивать оттуда какие-то ресурсы, либо какой-то военный потенциал. Крым — это авианосец, только на земле. А какой интерес в Донбассе сегодня? Они его разграбили, они вывезли все оборудование с заводов. Поэтому, как долго они будут готовы это финансировать, эти млрд при своем нынешнем падении — тоже вопрос. Тут свою бы территорию удержать. Россия — тоже не монолитное государство», — считает чиновник.