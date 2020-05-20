Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Кабинет министров возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает «Интерфакс-Украина».



По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, остаются закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с эпидемиологической ситуацией.



С 27 марта Украина полностью прекратила пассажирские перевозки и закрыла границу в связи с пандемией коронавируса COVID-19.



Ранее Еврокомиссия предложила продлить временное ограничение на въезд для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны до 15 июня.