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На Донбассе получили ранения еще двое украинских военных

21 мая 2020, 18:07

На Донбассе получили ранения еще двое украинских военных

В ходе военных действий на Донбассе сегодня, 21 мая, получили ранения еще двое военных из состава операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По данным штаба, боевики четырежды нарушили режим прекращения огня, применив, в том числе, 120-мм минометы.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Богдановка, Крымское.

«Такие преступные действия не остались без ответа. Наши подразделения активно применили имеющееся штатное вооружение, после чего враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Луганщине 21 мая в грузовой автомобиль с украинскими военнослужащими попала мина 120 мм калибра — запрещенного Минскими договоренностями. В результате попадания снаряда один военный погиб, еще один ранен, а четверо — с боевыми травмами.

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