«ДНР» утвердила российский рубль в качестве главной денежной единицы

Группировка «ДНР» установила российский рубль главной денежной единицей на подконтрольной ей территории. Об этом сообщается на сайте так называемого «народного совета».



Теперь «ДНР» принимает оплату «сбора» за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров только в российских рублях.



Также боевики исключили украинскую гривну из перечня средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются «налоги» и «сборы».



Причиной изменений называют «гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации».