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«КиевПрайд» проведет Марш равенства онлайн

28 мая 2020, 19:24

«КиевПрайд» проведет Марш равенства онлайн

Впервые в истории украинского прайд-движения Марш равенства состоится онлайн. Мероприятие запланировано на 21 июня. В этот же день пройдет большой медиа-марафон союзников и союзниц ЛГБТ+. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В течение месяца, начиная с 6 июня, каждую субботу и воскресенье «КиевПрайд» будет транслировать в соцсетях серию онлайн-ивентов о ЛГБТ+ и прайд-движение в Украине и в мире.

Сообщается, что гостями мероприятий станут «прайд-активистки и активисты, квир-деятели и деятельницы, представители и представительницы ЛГБТ+ субсообществ и союзники/союзницы, разделяющие ценности свободы и равенства для каждого и каждой».

Темы событий онлайн-прайда, по словам организаторов, разработаны на основе запроса украинского ЛГБТ+ сообщества: «начиная от истории прайд-движения, продолжая тему каминг-аута, завершая квир-вечеринками и еще много важного для видимости и борьбы за права даже в условиях карантина».

ию по правам человека и Стамбульскую конвенцию, что поможет защитить женщин и ЛГБТИК-людей.

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