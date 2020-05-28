«КиевПрайд» проведет Марш равенства онлайн

Впервые в истории украинского прайд-движения Марш равенства состоится онлайн. Мероприятие запланировано на 21 июня. В этот же день пройдет большой медиа-марафон союзников и союзниц ЛГБТ+. Об этом сообщается на сайте мероприятия.



В течение месяца, начиная с 6 июня, каждую субботу и воскресенье «КиевПрайд» будет транслировать в соцсетях серию онлайн-ивентов о ЛГБТ+ и прайд-движение в Украине и в мире.



Сообщается, что гостями мероприятий станут «прайд-активистки и активисты, квир-деятели и деятельницы, представители и представительницы ЛГБТ+ субсообществ и союзники/союзницы, разделяющие ценности свободы и равенства для каждого и каждой».



Темы событий онлайн-прайда, по словам организаторов, разработаны на основе запроса украинского ЛГБТ+ сообщества: «начиная от истории прайд-движения, продолжая тему каминг-аута, завершая квир-вечеринками и еще много важного для видимости и борьбы за права даже в условиях карантина».

ию по правам человека и Стамбульскую конвенцию, что поможет защитить женщин и ЛГБТИК-людей.