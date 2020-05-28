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В полночь Украина возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой

28 мая 2020, 21:59

В полночь Украина возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой

Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь в пятницу. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Сегодня было опубликовано решение правительства о внесении изменений в распоряжение № 288 от 13 марта 2020 года, которым регламентировалось временное закрытие пунктов пропуска и их перечень. Фактически, согласно этим изменениям открываются, 66 пунктов пропуска и временно закрытыми продолжают быть 56. Администрация Государственной пограничной службы проработала соответствующие документы, направила их в пограничные подразделения, и с этой ночи, начиная с 00.00 часов, с украинской стороны работа всех этих пунктов пропуска возобновится», — сказал Демченко.

Госпогранслужба проинформировала соседние страны ЕС и Республику Молдова о том, что пункты пропуска с украинской стороны открываются.

Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.

«Мы не исключаем, что этой ночью одновременно могут не заработать все эти 66 направлений, однако надеемся, что они постепенно будут открываться по возможности открытия пунктов пропуска смежными странами», — подчеркнул Демченко.

В то же время он напомнил, что решение об открытии не касается пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью, они, как прежде, останутся закрытыми.

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