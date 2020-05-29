Верховный суд отказался смягчить приговор боевику «ДНР»

Верховный суд оставил без изменений приговор жителю Донецка, который воевал на стороне группировки «ДНР». Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Таким образом, суд подтвердил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Правоохранителями было доказано, что осужденный в течение пяти лет проходил службу и осуществлял сопротивление военнослужащим Вооруженных Сил Украины в составе артиллерийского подразделения боевиков «ДНР».