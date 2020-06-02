Москва пока не подтверждает скорый разговор глав МИД «нормандской четверки»

Российская сторона пока не получала информации о запланированном на ближайшее время разговоре министров иностранных дел стран «нормандской четверки». Об этом ТАСС сообщили в МИД России.



Сегодня ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что в ближайшее время состоится разговор в «нормандском формате» на уровне глав МИД. По его словам, планируется обсуждение решений, которые «могут принести мир на Донбасс».



Предыдущий разговор глав МИД Украины, России, Германии и Франции состоялся 30 апреля. Ожидалось, что следующий контакт министров состоится в мае, однако этого не произошло.