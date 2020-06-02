«ДНР» оштрафовала жительницу Новоазовска за фотографию на стелле «Победа»

Группировка «ДНР» привлекла к ответственности жительницу Новоазовска за то, что она сфотографировалась, стоя на стелле «Победа», посвященной 75-летию победы во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте «МВД» формирования.



«МВД» установило личность женщины после того, как она разместила фотографию в социальных сетях.



Как заявляют в формировании, местная жительница «осознала свою вину и раскаялась в содеянном». Ее обвинили в мелком хулиганстве и выписали штраф, размер которого не уточняется.

В середине мая в подконтрольном боевикам Харцызске задержали троих местных жителей по подозрению в повреждении стелы ко Дню победы.