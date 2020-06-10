Посольство Украины возмутилось рекламой йогурта с Пореченковым, который стрелял в Донецком аэропорту

Посольство Украины в Франции на своей странице в Facebook отреагировало на рекламу Danone для России, в которой актер Михаил Пореченков рекламирует йогурт этой французской компании.



В посольстве подчеркнули, что в 2014 году Пореченков «щеголял тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма». В сообщении дипломатического ведомства актер назван «преспешником кремлевских террористов».



«Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность — не повод забывать о нравственности», — заявили в посольстве.

30 октября 2014 года в интернете появилось видео, на котором Пореченков в синей каске с надписью «Пресса» стреляет из пулемета на позициях боевиков «ДНР» в Донецком аэропорту.



Правоохранительные органы Украины начали в отношении Пореченкова уголовные производства. Поведение российского актера осудила ОБСЕ. В 2015 году Пореченкову был запрещен въезд в Украину, а фильмы с его участием запретили к показу.



Сам Пореченков позже заявил, что не целился в украинских военных, а патроны были холостыми. Также он утверждал, что кадры стрельбы были постановочными.