Украина и Россия обсудили в Минске работу ТКГ

Украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы обсудить «повышение эффективности работы группы». Об этом сообщается на сайте Офиса президента.



«Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлин 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня», — говорится в сообщении.



Также в составе украинской делегации были руководитель Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

10 июня в формате видеоконференции состоялся очередной раунд консультаций в Трехсторонней контактной группе. Впервые к диалогу на площадке ТКГ в составе украинской делегации были привлечены представители временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей Украины.



С конца марта заседания ТКГ проходят в видеоформате из-за пандемии коронавируса.