Суды освободили от уголовной ответственности подростков, которые были членами НВФ

В течение 2014-2020 годов суды Донецкой области рассмотрели 41 уголовное производство по фактам участия подростков в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Из них 24 человека освободили от уголовной ответственности, поскольку они добровольно отказались от дальнейшего участия в НВФ и пошли на сотрудничество с правоохранителями. Об этом рассказал прокурор Донецкой области Евгений Белоусов в комментарии «Громадському радио».



По словам Белоусова, еще 17 несовершеннолетних получили условные сроки наказания, поскольку признали свою вину в содеянном преступлении.



Прокурор отметил, что ни один из осужденных или оправданных подростков не вернулся на оккупированные территории — они работают на украинских предприятиях и учатся в украинских вузах.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований осуждены 29 несовершеннолетних граждан Украины.