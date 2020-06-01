За участие в боевых действиях на Донбассе осуждены 29 несовершеннолетних

В настоящее время приговорами судей 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



В ведомстве отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены данные о привлечении несовершеннолетних к деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе по ч. 1 ст. 438 УК.



По данным следствия, главы незаконных вооруженных формирований, начиная с 2014 года, массово привлекали несовершеннолетних со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений ВСУ и других военных формирований.