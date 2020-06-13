В Минздраве рассказали об изменениях пропускного режима через КПВВ

Кабинет министров отменил обязательную обсервацию для тех, кто приезжает из оккупированной территории Донбасса и Крыма после восстановления пропуска лиц через КПВВ. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Однако пограничники могут отказать в пересечении линии соприкосновения, если он отказывается установить на свой телефон приложение «Дій вдома» и пройти самоизоляцию.



«Предусмотрено дополнительное основание для отказа пропуска лиц при выезде из временно оккупированной территории. А именно — если в период действия карантина лицо не предоставило согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". То есть если человек не хочет это [приложение] устанавливать, проходить самоизоляцию, если на это есть основания, то в таком случае будет, соответственно, отказ», — сказал он.



Также Степанов сообщил, что в контрольных пунктах предполагается обязательное наличие мест для проведения медицинского наблюдения.