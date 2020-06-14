«Станицу Луганскую» вчера пересекли 120 человек

В субботу, 13 июня, 120 человек смогли пересечь пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



С 7:00 до 13:00 осуществлялся пропуск людей с временно неподконтрольной Украине территории, а с 13:00 до 17:00 — в обратном направлении.



«За это время в обе стороны линию разграничения пересекло 120 граждан 90 на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 в обратном направлении», — говорится в сообщении.



С 10 июня украинская сторона возобновила пропуск людей на двух КПВВ: «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. При этом боевики блокируют пропуск граждан со своей стороны, требуя от них предварительного разрешения.