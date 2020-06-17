«Шахтер» сыграет матч Лиги Европы с «Вольфсбургом» 5 или 6 августа

Донецкий «Шахтер» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга» 5 или 6 августа. Такое решение касательно турнира, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса, утвердил исполком УЕФА.



Однако пока не определено, где пройдет эта встреча — на домашнем поле «Шахтера» или в Германии.



Также в 1/8 финала будут сыграны ответные матчи «Копенгаген» — «Истанбул» (0:1 — первый матч), «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1), «Байер» — «Рейнджерс» (3:1), «Базель» — «Айнтрахт» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0).



Первые матчи 1/8 финала «Интером» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья» будут сыграны в формате одной встречи. Место проведения будет определено позже.



Матчи 1/8 финала состоятся 5-6 августа и будут начинаться в 17:55 и 20:00.



Со стадии 1/4 финала все матчи будут проводиться только в Германии. Встречи пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Четвертьфиналы состоятся 10-11 августа, полуфиналы — 16-17 августа, финал пройдет в Кельне 21 августа. Все матчи будут начинаться в 20:00.

«Шахтер» в первом матче обыграл «Вольфсбург» на выезде со счетом 2:1.



Домашние матчи чемпионата Украины команда сейчас проводит на НСК «Олимпийский» в Киеве.