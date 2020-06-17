Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Шахтер» сыграет матч Лиги Европы с «Вольфсбургом» 5 или 6 августа

17 июня 2020, 18:27

«Шахтер» сыграет матч Лиги Европы с «Вольфсбургом» 5 или 6 августа

Донецкий «Шахтер» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга» 5 или 6 августа. Такое решение касательно турнира, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса, утвердил исполком УЕФА.

Однако пока не определено, где пройдет эта встреча — на домашнем поле «Шахтера» или в Германии.

Также в 1/8 финала будут сыграны ответные матчи «Копенгаген» — «Истанбул» (0:1 — первый матч), «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1), «Байер» — «Рейнджерс» (3:1), «Базель» — «Айнтрахт» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0).

Первые матчи 1/8 финала «Интером» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья» будут сыграны в формате одной встречи. Место проведения будет определено позже.

Матчи 1/8 финала состоятся 5-6 августа и будут начинаться в 17:55 и 20:00.

Со стадии 1/4 финала все матчи будут проводиться только в Германии. Встречи пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Четвертьфиналы состоятся 10-11 августа, полуфиналы — 16-17 августа, финал пройдет в Кельне 21 августа. Все матчи будут начинаться в 20:00.

«Шахтер» в первом матче обыграл «Вольфсбург» на выезде со счетом 2:1.

Домашние матчи чемпионата Украины команда сейчас проводит на НСК «Олимпийский» в Киеве.

ТЕГИ

Организации
Шахтер
События
Лига Европы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:56
«ЛНР»: Задержан луганчанин за миллионную взятку «прокурору»
16:35
О чем молчал глава «ДНР» на «прямой линии» ►
14:24
«ДНР» ограничит движение в центре Донецка из-за репетиции парада 18 июня
12:08
«ЛНР» отменила ужесточение карантина в районе, где бастовали шахтеры
10:46
«ДНР» сообщила о 35 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки
09:50
Беспилотники ОБСЕ трижды обстреляли во время мониторинга в ОРДО
22:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:29
«ДНР» начнет выпускать в РФ за паспортами
18:51
«ЛНР» возобновила льготный проезд. Его отменяли из-за COVID-19
16:39
В Донецке назвали число разрушенных и поврежденных домов
12:27
В «Л-ДНР» рассказали, что для голосования по поправкам в Конституцию РФ нужно ехать самостоятельно
11:52
Боевики не разрешили запустить миссии ОБСЕ беспилотник
11:44
«ЛНР» продолжает пропускать через КПВВ «Станица Луганская» только по спискам
10:32
«ДНР» сообщила о 854 случаях коронавируса и 43 умерших
10:04
В оккупированных Ровеньках на карантине — более 300 человек
все новости
18:49
Один военный погиб на Донбассе с начала суток
18:27
«Шахтер» сыграет матч Лиги Европы с «Вольфсбургом» 5 или 6 августа
18:20
ОП: «Нормандская четверка» не собирается по вине Москвы
16:56
«ЛНР»: Задержан луганчанин за миллионную взятку «прокурору»
16:35
О чем молчал глава «ДНР» на «прямой линии» ►
16:34
В МинВОТ обеспокоены блокировкой КПВВ «Марьинка» боевиками
16:14
Российской телеведущей Варнаве разрешили въезд в Украину. Она выступала в Крыму
15:58
Кабмин определил уголь приоритетным топливом для ТЭС
15:30
Зеленский предложил освободить выпускников от сдачи итоговой аттестации
14:52
У Зеленского подготовили поправки к закону об «особом статусе» Донбасса
14:49
Сдача ВНО начнется, как и планировалось, с 25 июня
14:32
Кабмин продлевает адаптивный карантин до 31 июля
14:24
«ДНР» ограничит движение в центре Донецка из-за репетиции парада 18 июня
13:58
ГБР вызвало на допрос министров обороны времен Януковича
13:42
Ермак назвал «корявой» часть работы по платформе Сивохо
все новости
ВИДЕО
О чем молчал глава «ДНР» на «прямой линии» ►
17 июня, 16:35
Что означает появление новых лиц в переговорах по Донбассу ►
15 июня, 19:19
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
13 июня, 21:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция