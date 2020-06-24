В СБУ объяснили, почему Варнаве разрешили въезд в Украину

Службе безопасности Украины неизвестно, какую угрозу национальной безопасности может нести российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава. Срок запрета на ее въезд в Украину истек, сообщили в спецслужбе в ответе на запрос «Украинской правды».



«Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу», — говорится в ответе СБУ.



В ведомстве подтвердили, что в марте этого года в соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона Украины «О кинематографе» проинформировали Министерство культуры Украины для учета при обновлении информации о лицах из санкционного списка.

В марте 2017 года Екатерине Варнаве запретили въезд на территорию Украины сроком на 5 лет из-за выступления в аннексированном Крыму в 2016 году.



ООО «Новый канал» пытался в суде оспорить решение СБУ о внесении Варнавы в «черный список». 12 июня 2020 года Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск телеканала.



Участницы Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016 году на концерте в оккупированном Крыму пели песню о президенте России Владимире Путине.



В феврале 2020 года стало известно, что в 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм «Восемь первых свиданий» от 2012 года, в котором играла Екатерина Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов фильма был президент Украины Владимир Зеленский, который также играл в нем одну из главных ролей.