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Песков отреагировал на участие в голосовании за поправки к Конституции РФ жителей ОРДЛО

26 июня 2020, 17:39

Песков отреагировал на участие в голосовании за поправки к Конституции РФ жителей ОРДЛО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, как жители оккупированного Донбасса, получившие российские паспорта, смогут приехать на территорию РФ, чтобы голосовать по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает УНИАН.

«Есть определенные режимы для въезда граждан России, речь идет все-таки о гражданах России, о тех, кто получил российское гражданство. Граждане России постоянно в Россию въезжают, некоторые из них могут выезжать из России с определенными оговорками, поэтому режим въезда и выезда функционирует. Однако, какие нормы распространяются на граждан Луганска и Донецка, я вам сказать не могу, рекомендую вам обращаться в избирательную комиссию», — сказал он.

Песков добавил, что граждане России, в каких бы странах они не проживали, имеют право на голосование.

«Это вполне нормально. Здесь только санитарный аспект, но, наверное, это лучше узнать в избирательной комиссии», — добавил Песков.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» запустили рейсовые автобусы, которые будут возить желающих принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. В голосовании могут принять участие только местные жители, которые получили российские паспорта.

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