Пограничники рассказали о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»

По состоянию на утро 28 июня КПВВ «Новотроицкое» не зафиксировано ни одного человека или транспортного средства, прибывшего со стороны оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



«Прибывающие в КПВВ со стороны контролируемой территории информируются украинскими пограничниками о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения граждан на въезд и выезд. Гражданские лица, получив данную информацию отказываются от путешествия», — говорится в сообщении.



Пограничник напомнили, что КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать ежедневно с 07:00 до 18:00.

27 июня группировка «ДНР» запретила выезд на подконтрольную Украине территорию с 28 июня. Также по-прежнему будет запрещен свободный въезд в ОРДО.