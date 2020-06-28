Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пограничники рассказали о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»

28 июня 2020, 11:22

Пограничники рассказали о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»

По состоянию на утро 28 июня КПВВ «Новотроицкое» не зафиксировано ни одного человека или транспортного средства, прибывшего со стороны оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Прибывающие в КПВВ со стороны контролируемой территории информируются украинскими пограничниками о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения граждан на въезд и выезд. Гражданские лица, получив данную информацию отказываются от путешествия», — говорится в сообщении.

Пограничник напомнили, что КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать ежедневно с 07:00 до 18:00.

27 июня группировка «ДНР» запретила выезд на подконтрольную Украине территорию с 28 июня. Также по-прежнему будет запрещен свободный въезд в ОРДО. 

ТЕГИ

Прочее
КПВВ Новотроицкое Ситуация на КПВВ
Организации
госпогранслужба

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:31
«ДНР» заявил о двух новых случаях коронавируса
22:30
Стычки на КПВВ и голосование по поправкам Путина. Донбасс сегодня ►
22:03
«ДНР» отправила 60 человек на обсервацию в палаточный городок перед закрытием КПВВ
21:21
«ДНР» снова закрыла «границу» с подконтрольной Украине территорией
17:00
ОБСЕ: Под Донецком из-за обстрела погиб мужчина
12:12
Число заболевших коронавирусом в ОРЛО приближается к 500
11:42
«ДНР» заявила о 23 новых случаях коронавируса
10:52
Дончане — о параде 24 июня. Опрос в городе ►
22:57
Главные события неподконтрольного Донбасса за 26 июня
21:49
В Донецке произошел пожар на рынке
20:43
«ЛНР» задержала своего «министра» по обвинению в получении взятки
19:55
Красный Крест приостановил отправку гуманитарной помощи в Донецк
18:46
«ЛНР» отменила ограничения на перемещение людей и транспорта за пределы Должанска
16:42
Признали проблему: «ДНР» запретила продавать детям смеси с никотином
15:32
Жительница Испании опровергла благодарность Медведчуку за освобождение из тюрьмы «ДНР»
все новости
12:22
МОЗ: Донецкая и Луганская области еще не готовы к ослаблению карантина
11:33
Число заболевших коронавирусом на Луганщине увеличилось до 80
11:22
Пограничники рассказали о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»
10:31
«ДНР» заявил о двух новых случаях коронавируса
09:34
В Украине за сутки 917 человек заболели коронавирусом
09:05
На Донбассе вчера погиб один военный, еще трое ранены
08:05
За сутки на Донетчине выявили 39 случаев COVID-19. Все — в Славянске
22:30
Стычки на КПВВ и голосование по поправкам Путина. Донбасс сегодня ►
22:03
«ДНР» отправила 60 человек на обсервацию в палаточный городок перед закрытием КПВВ
21:21
«ДНР» снова закрыла «границу» с подконтрольной Украине территорией
17:00
ОБСЕ: Под Донецком из-за обстрела погиб мужчина
15:31
Под Марьинкой во время разминирования подорвался сапер
14:01
Нидерланды представили новые доказательства того, что самолет МН17 сбила российская ракета
13:00
Евросоюз откроет свои границы, но пока не для Украины
12:12
Число заболевших коронавирусом в ОРЛО приближается к 500
все новости
ВИДЕО
Стычки на КПВВ и голосование по поправкам Путина. Донбасс сегодня ►
27 июня, 22:30
Дончане — о параде 24 июня. Опрос в городе ►
27 июня, 10:52
Как вернуть захваченные «Л-ДНР» предприятия ►
25 июня, 08:45

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция