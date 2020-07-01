В Киеве ужесточили карантин: кафе и развлекательным заведениям разрешено работать до 22:00

Власти Киева приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице в соответствии с постановлением правительства. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.



В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) — до 22:00. Кроме того, проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера также разрешено только до 22:00.



Всего в Киеве выявлено 5138 случаев коронавируса. Из них 1598 человек выздоровели, 108 — умерли. За минувшие сутки в столице было выявлено 101 заболевшего COVID-19.