Чиновника ЛугОГА подозревают в растрате более 3 млн гривен при ремонте КПВВ «Станица Луганская»

Руководитель управления Луганской облгосадминистрации подозревается в служебной халатности, которая привела к растрате более 3,3 млн гривен во время ремонта КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, чиновник не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объемы выполненных работ.



«Экспертизами установлено, что стоимость строительных работ моста завышена на сумму более 3,3 млн грн. Бюджетные средства были излишне уплачены в пользу подрядной организации без надлежащих оснований», — говорится в сообщении.



Подозреваемому инкриминируют части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная небрежность). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мост через реку Северский Донец вблизи Станицы Луганской — единственный пункт пропуска на линии соприкосновения в Луганской области.



В сентябре — ноябре 2019 года украинская сторона проводила ремонт моста, стоимость которого составила 38 млн гривен.



В декабре 2019 года Генеральная прокуратура заявляла, что чиновник ЛугОГА пытался присвоить более 10 млн гривен бюджетных средств при ремонте моста.