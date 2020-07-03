Шмыгаль отчитался об отсутствии задолженности перед шахтерами

На данный момент у правительства нет задолженности по заработной плате перед работниками государственных шахт. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Он отметил, что за 6 месяцев 2020 года правительство направила 3,5 миллиарда гривен на выплату зарплаты и погашение задолженности.



«На сегодняшний день это один из первых периодов, когда государство не имеет задолженности перед угольщиками», — сказал премьер-министр.



Шмыгаль напомнил, что Кабмин принял постановление, которым обязывает государственные ТЭС и ТЭЦ покупать уголь украинских шахт.

30 июня возле Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров. В акции принимают участие работники госпредприятий «Мирноградуголь», «Селидовуголь», а также шахт Львовско-Волынского бассейна. Кроме того, в протесте участвуют работники «Добропольеугля», которым управляет компания ДТЭК Рината Ахметова.



Глава профильного комитета парламента Андрей Герус обвинил ДТЭК в организации протеста. В компании свою причастность отрицают.