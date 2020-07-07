Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства «ДНР»

07 июля 2020, 20:57

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства «ДНР»

Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Киеве гражданина Украины, который в 2014-20 годах осуществлял функции одного из кураторов руководителей группировки «ДНР» по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ РФ). Об этом сообщает пресс-служба украинской спецслужбы.

По данным правоохранителей, он принимал активное участие в создании разведывательного управления «ДНР» и других подразделений террористической организации.

«В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР". Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других», — говорится в сообщении.

Также СБУ обладает записями разговоров задержанного с генерал-майором ГРУ РФ Сергеем Дубинским (позывной «Хмурый») и Леонидом Харченко (позывной «Крот»), объявленных в международный розыск по делу рейса малазийского «Боинга», рейс MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Задержанному инкриминируется совершение преступления по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

ТЕГИ

Организации
СБУ Гру ДНР ФСБ РФ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:03
Более 100 человек застряли в «серой зоне»: не впускает «ДНР»
15:25
В «ДНР» допустили сокращение комендантского часа
11:40
Под Донецком возобновил работу КПВВ после 9 дней перерыва
10:32
«ДНР» сообщила о 22 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки
09:08
Беспилотники ОБСЕ глушили над «серой зоной»
22:08
«ДНР» определит даты пропуска через свой блокпост на КПВВ «Новотроицкое»
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
13:29
«ДНР» откроет КПВВ 7 июля на въезд и выезд. Но есть условия
11:20
В Макеевке произошел взрыв в доме. Сообщается о гибели подростка, который подорвал гранату
11:09
«ДНР» показала задержанного в третий раз Григория Синченко
09:33
«ЛНР» заявила об 11 новых случаях коронавируса
14:01
Бывший «премьер ДНР» заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
12:09
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Ясиноватой
10:17
«ДНР» заявила об инфицированных коронавирусом, прибывших с подконтрольной территории
22:48
Секретные поставки газа для «Л-ДНР» и протесты шахтеров в Киеве ►
все новости
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
22:27
В Луганской ОГА считают, что пожар мог начаться в результате поджога 
21:52
В ГПСУ опровергают заявления боевиков о списках с украинской стороны для пересечения КПВВ
20:57
СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства «ДНР»
19:46
Число погибших в лесном пожаре в Луганской области увеличилось до пяти
19:33
Из материалов дела МН17 изъяли даты допросов свидетелей из соображений безопасности
19:02
Офис генпрокурора: В боях на Донбассе на стороне боевиков участвовали 20 граждан Франции
18:08
Четверо украинских военных получили ранения на Донбассе после полудня
17:46
В пожаре на Луганщине один человек погиб, девять госпитализированы, 110 домов сгорели
17:09
Маршрут поезда «Киев-Лисичанск» продлили до Попасной
16:03
Более 100 человек застряли в «серой зоне»: не впускает «ДНР»
16:01
На Луганщине вторые сутки горит лес: началась эвакуация людей
15:25
В «ДНР» допустили сокращение комендантского часа
14:53
В Славянском психоневрологическом интернате коронавирусом болеют почти 300 человек
14:52
«Донбассэнерго» перешло на использование импортного антрацита из-за приостановки газоснабжения
все новости
ВИДЕО
Резников считает, что Россия может пойти на уступки в переговорах по Донбассу ►
05 июля, 15:18
Секретные поставки газа для «Л-ДНР» и протесты шахтеров в Киеве ►
04 июля, 22:48
Народные средства и альтернативная медицина против коронавируса ►
03 июля, 23:29

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция