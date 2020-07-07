СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства «ДНР»

Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Киеве гражданина Украины, который в 2014-20 годах осуществлял функции одного из кураторов руководителей группировки «ДНР» по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ РФ). Об этом сообщает пресс-служба украинской спецслужбы.



По данным правоохранителей, он принимал активное участие в создании разведывательного управления «ДНР» и других подразделений террористической организации.



«В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР". Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других», — говорится в сообщении.



Также СБУ обладает записями разговоров задержанного с генерал-майором ГРУ РФ Сергеем Дубинским (позывной «Хмурый») и Леонидом Харченко (позывной «Крот»), объявленных в международный розыск по делу рейса малазийского «Боинга», рейс MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.



Задержанному инкриминируется совершение преступления по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).