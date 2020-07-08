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Суд не смог избирать Порошенко меру пресечения

08 июля 2020, 16:52

Суд не смог избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки..

Об этом сообщил судья Сергей Вовк во время заседания.

Такое решение было принято, потому что прокурор в процессе сообщил о завершении досудебного расследования. Он отметил, что продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения теперь невозможно.

При этом накануне тот же Печерский суд по ходатайству следствия продлил срок досудебного расследования по делу до 10 октября. Сегодня суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования.

После завершения заседания суда Порошенко на митинге в свою поддержку назвал такое решение судьи «первой маленькой, но очень важной победой».

«Сегодня мы не просто победили, они начали нас бояться. Проблема не только в том, что они чувствуют себя загнанными в угол... Их камарилья перестает исполнять преступные приказы о преследовании оппозиции», — подчеркнул Порошенко.

Он также сказал собравшимся, что, «как исключение», было принято решение сегодня не идти под Офис президента, чтобы устроить там акцию протеста. «Но это не означает, что мы отказываемся от этой формы защиты национальных интересов», — добавил Порошенко.

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