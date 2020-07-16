В Мариуполе на дорогу вытекло 600 литров соляной кислоты

Вчера, 15 июля, в Мариуполе на проезжую часть улицы Университетской с территории бывшего ликероводочного завода вылилось 600 литров соляной кислоты. Об этом сообщил на брифинге заместитель городского головы, Сергей Захаров, передает 0629.



«Установлено, что пролившаяся соляная кислота была слабо концентрированной и находилась в резервуаре объемом 6 кубических метров за закрытым забором завода, который принаддежит Фонду госимущества», — сообщил он.



Для ликвидации последствий аварии на дорогу сотрудники ГСЧС высыпали гашеную известь. После того, как ее убрали с проезжей части, территорию залили водой.



Смесь вывезли на хранение на полигон ТБО. Она пробудет там временно, пока не определен ее окончательный состав.



Резурвуар, в котором хранилась жидкость, не находился под должным надзором.



«Емкость была негерметичной. Верх был открытым. Причина — коррозия металла. Под весом задвижки обломалось сливное отверстие, в связи с этим произошло вытекание жидкости. Но это техническая причина. Основная проблема в том, что за этим резервуаром долгое время не было должного ухода. Никто его не контролировал. А это необходимо делать собственникам через каждые три месяца», — отметил заместитель городского головы Михаил Когут.



По факту разлива соляной кислоты следователи Центрального отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). В настоящее время полицейские устанавливают лиц, по чьей вине произошло преступление.