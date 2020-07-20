Разумков: В Раде нет законопроектов о выборах на оккупированных территориях

Законопроектов о проведении выборов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса пока нет на рассмотрении Верховной Рады Украины. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20 июля во время пресс конференции.



«Если мы говорим о выборах, то — это моя личная позиция, на которую я имею право — я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны происходить в соответствии с единым законом», - отметил Разумков.



«В законодательном плане, я думаю, нам надо будет еще много работать для того, чтобы вернуть временно оккупированных территории», — сказал он.



Комментируя требования России принятия закона об «особом статусе Донбасса», он подчеркнул, что другая страна не имеет права выдвигать такие требования.



«Вносить изменения в Конституцию Украины может требовать только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент», — отметил он.



15 июля Верховная Рада приняла постановление № 3809 о назначении очередных местных выборов на 25 октября.



В частности, согласно документу, на воскресенье, 25 октября этого года назначаются очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Очередные выборы не проводятся на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Также очередные выборы не проводятся в областных советов Донецкой и Луганской областей из-за невозможности этих советов представлять общие интересы всех общин области.