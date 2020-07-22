В группе боевиков, которые на Луганщине устроили засаду украинским военным в 2014 году, были россияне

В Луганской области следователи СБУ установили личности двух граждан Российской Федерации и трех местных жителей, которые во время захвата Лисичанска обстреляли группу украинских военнослужащих в 2014 году. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.



Всех пятерых подозревают в создании незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).



По данным следствия, 23 июля 2014 участники вооруженных подразделений «Восток-13» и «Сибирь» устроили засаду на подступах к городу. В ходе наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины во время освобождения Лисичанска боевики начали атаковали военнослужащих с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия. В результате погибли 4 человека, 11 были ранены.



Следствие продолжается.

Лисичанск был освобожден от контролируемых Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований 24 июля 2014 года.