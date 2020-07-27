ОБСЕ зафиксировала сокращение расстояния между боевиками и ВСУ на Луганщине

Миссия ОБСЕ зафиксировала сокращение расстояния между позициями Вооруженными силами Украины и боевиков в Луганской области с 1 км до 350 м из-за новых траншей. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, вблизи села Орехово беспилотник миссии 23 июля впервые зафиксировал несколько новых траншей и троп.



«На расстоянии около 400 м к востоку от вышеупомянутых позиций тот же БПЛА также впервые обнаружил недавно вырытую 50-метровую траншею, пролегающую с севера на юг на 30 м и затем с востока на запад (не видно на изображениях от 6 июня). По оценке, все эти траншеи принадлежат Вооруженным силам Украины», - говорится в отчете.



Новые позиции беспилотник также зафиксировал в полях примерно в 750 м далее на восток от вышеупомянутой траншеи и приблизительно в 2,8 км к западу от неподконтрольного правительству поселка Голубовское.



«Впервые выявил позиции: недавно вырытую траншею (ориентировочно 50 м в длину), пролегающую с юго-востока на северо-запад (не видно на изображениях от 6 июня 2020 года), две недавно вырытые траншеи (не видно на изображениях от 24 февраля 2020 года) поперек дороги на расстоянии около 380 м и 460 м соответственно далее на восток от вышеупомянутой траншеи», - говорится в отчете.



Наблюдатели определили, что все эти траншеи принадлежат вооруженным формированиям.