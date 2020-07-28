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В Чехии будут судить белоруса за участие в боях на Донбассе на стороне «ДНР»

28 июля 2020, 09:58

В Чехии будут судить белоруса за участие в боях на Донбассе на стороне «ДНР»

Городской суд Праги начал рассмотрение дела против гражданина Беларуси Алексея Фадеева, который подозревается в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне боевиков. Обвинение инкриминирует ему «террористическое нападение», сообщает «Радио Свобода».

Обвинение считает, что Фадеев принял участие в войне против Украины «с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающихся отделения от Украины и создания самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики"».

По данным следствия, с ноября 2014-го по май 2016 года подозреваемый выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах «республиканской гвардии ДНР».

Свою вину мужчина отрицает и утверждает, что хотел помочь людям «защищаться от украинских фашистов». В случае признания вины ему грозит от 12 до 20 лет заключения.

41-летний Алексей Фадеев, который постоянно проживает в Праге, на данный момент находится в заключении, осужденный по другому уголовному делу. Слушания в рамках этого дела запланированы на 29 июля.

Фадеев утверждает, что не собирался воевать с украинскими военными и только участвовал в патрулировании, а стрелял только на стрельбище на тренировках. Он также заявлял, что не знал, что деятельность группировки «ДНР» противоречит Конституции Украины.

Кроме того, Алексей Фадеев сообщил, что знаком с гражданином Чехии, бывшим военнослужащим Эриком Ешту, который тоже раньше был обвинен в терроризме за участие в боях против Украины на Донбассе, но в конце был осужден лишь условно за службу в «иностранных вооруженных силах» и лишен чешского военного звания. По словам Фадеева, Ешту помогал ему добраться в Украину и затем встречался с ним в Донецке. Ешту был вызван на нынешний суд в качестве свидетеля, но отказался свидетельствовать, потому что эти показания могли быть использованы и против него самого.

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