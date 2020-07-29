В ВСУ и Госпогранслужбе сообщили о новых случаях COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Двое военнослужащих госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Западного региона. Остальные военные и сотрудники ВСУ лечатся дома в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской областях.



«По состоянию на 10:00 29 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 150 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 601 человек, летальных случаев — 5», — сказано в сообщении.



В рядах Госпогранслужбы в течение суток диагноз COVID-19 подтвердился у девяти человек (4 — в Харьковской области, по 2 случая в Черновицкой и Львовской областях и 1 — в Закарпатской области), передает пресс-служба ведомства.



С начала пандемии коронавирусом заболел 181 представитель ГПСУ. Из них 116 человек выздоровели, двое — умерли.

По результатам исследований 27 июля в Украине без учета оккупированных территорий зафиксировано 1022 новых случая заболевания коронавирусом, 650 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 — умер.