В штабе ООС сообщили о четырех нарушениях режима тишины

За минувшие сутки боевики совершили четыре обстрела позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали....Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в сводке.



В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.



«С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано», — подытожили в штабе.