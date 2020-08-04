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На складе в Харьковской области нашли сигареты из оккупированной Донетчины

04 августа 2020, 22:59

На складе в Харьковской области нашли сигареты из оккупированной Донетчины

В Изюме Харьковской области обнаружили склад с контрафактными сигаретами, которые, в частности, изготавливались на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Во время обысков, проведенных 4 августа 2020 года в торговых павильонах и складах, расположенных в г. Изюм, изъято около 50 тыс. пачек сигарет, в том числе изготовленных на оккупированной территории ("ДНР"), а также сигареты россыпью, табак, устройства для изготовления поштучных сигарет в домашних условиях, табак для кальянов», — говорится в сообщении.

По данному факту незаконного хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК Украины.

Следствие устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

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