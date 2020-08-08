На Луганщине еще шестеро человек заболели коронавирусом

В Луганской области зафиксировано 6 новых заболеваний COVID-19. Об этом сообщает Луганская областная госадминистрация.



Два человека, у которых обнаружено это заболевание, из круга ранее определенных контактных лиц. Еще двое находились на самоизоляции после возвращения из России. И еще два человека были госпитализированы с пневмонией.



Заболевшие живут в Северодонецке, Старобельском и Белокуракинском районах.



За все время исследований в области диагноз лабораторно подтвержден у 153 человек. Из них выздоровели – 116, лечатся - 36 (15 - в стационаре, 21 - амбулаторно).

